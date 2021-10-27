Экономист о ковидных ограничениях в Новосибирске: «Закрыть хоть что-то, чтобы не обидеть большинство»

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Новосибирский экономист Эдуард Коложвари прокомментировал решение властей не вводить полный локдаун. По его словам, принятые ограничения – меньшее из зол.

Власти Новосибирской области приняли решение о введении ограничений с 30 октября по 7 ноября. Им нужно было решить, закрыть все население по домам или ограничить работу части организаций.

«Массового закрытия производства, организаций и заведений экономика региона просто не вынесла бы», – заявил Коложвари.

Экономист объяснил, что полный локдаун необходим только для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Для сокращения числа заболевших коронавирусом гораздо эффективнее массовая вакцинация и социальное разобщение.

По словам Эдуарда Коложвари, те ограничительные меры, которые приняли власти Новосибирской области – это меньшее из зол. В беседе с журналистам эксперт заявил, что закрыть хоть что-нибудь было необходимо, чтобы большинство не обиделось. Этим «что-нибудь» оказалась фитнес-индустрия и сфере гостинично-ресторанного бизнеса. При этом люди, которые летают в другие страны, являются не меньшими разносчиками коронавируса, чем посетители ресторанов и кафе.

Вместе с тем, отказ от полного локдауна экономист назвал хорошей новостью. Несмотря на введенные ограничения, у бизнеса осталась возможность зарабатывать и в коронавирусные выходные. Полноценно отдыхать будут только школьники и бюджетники.

Представители турбизнеса заявили об огромном спросе на путевки в курортные страны. Сибиряки не верят в эффективность ковидных каникул и планируют весело их отгулять.

Ранее Сиб.фм писал, как будут жить новосибирцы в ковидные каникулы и публиковал постановление губернатора региона Андрея Травникова о новых ограничениях из-за коронавируса с 30 октября.