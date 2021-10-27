Каникулы на карантине: куда не пустят в Новосибирске с 30 октября без QR-кода и справки о медотводе

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Полный список организаций, доступ в которые будет закрыт без QR-кода о вакцинации, опубликован на сайте правительства Новосибирской области. Но власти усилили меры противодействия коронавирусу. Губернатор Андрей Травников подписал Постановление № 437-п о введении дополнительных ограничений с 30 октября 2021 года.

«Посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе фитнес-центров, аттракционов, детских развлекательных центров, допускается при наличии у граждан действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации», – сайт правительства Новосибирской области опубликовал данный перечень ещё 12 октября. QR-код также потребуется для посещения массовых мероприятий, театров, кинотеатров, концертов, фестивалей.

Но 26 октября ограничительные меры были ещё усилены. Согласно Постановлению № 437-п губернатора Андрея Травникова QR-коды теперь требуются для посещения массовых мероприятий от 100 человек, в ночное время закрываются предприятия общественного питания.

Посещение аквапарка и закрытых павильонов зоопарка запрещается; заведения общественного питания, за исключением тех, что находятся на территории аэропорта, железнодорожных или автовокзалов, а также автостанций, автокасс и автозаправок, прекращают работу ночью (с 23:00 до 06:00). Исключение: доставка заказов, обслуживание на вынос. Допуск на спортивные и культурные мероприятия с участием от 100 человек ограничивается.

Система QR-кодов на территории Новосибирской области вступает в силу с 30 октября 2021 года.

Пропуском в кинотеатры, фитнес-центры и прочие указанные выше организации, кроме QR-кода вакцинированного, становятся: действующий QR-код, подтверждающий, что инфекция была перенесена в последние 6 месяцев; сертификат о прививке от COVID-19 на бумажном носителе; отрицательный результат лабораторного теста на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 72 часов со дня проведения; справка из медорганизации, подтверждающая, что человек переболел COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Примечательно, что впервые c QR-кодом вакцинированного сравнялась справка из медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса, заверенная лечащим врачом и руководителем (или его замом) учреждения, вместе с отрицательным результатом теста на COVID-19, действительным в течение 72 часов.

Напомним, в кафе, рестораны, столовые и предприятия общепита будут пускать, как и прежде, без QR-кода, но с соблюдением масочного режима и после 30 октября 2021 года.