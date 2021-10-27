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«Тяжёлая игра вышла, вытащили»: Мартемьянов о матче «Сибири» с «Барысом»

Фото «Тяжёлая игра вышла, вытащили»: Мартемьянов о матче «Сибири» с «Барысом»
Фото «Тяжёлая игра вышла, вытащили»: Мартемьянов о матче «Сибири» с «Барысом»

Фото с сайта hcsibir.ru, Дениса Винокурова

ХК «Сибирь» в домашнем матче КХЛ 26 октября обыграл «Барыс» со счётом 4:3, обойти соперника команде Андрея Мартемьянова удалось в серии буллитов. По словам тренера, хоккеисты «вытащили» победу.

Во вторник, 26 октября, хоккеисты «Сибири» провели очередной домашний матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра с казахстанским «Барысом» завершилась со счётом 4:3, обеспечить себе победу подопечные Андрея Мартемьянова смогли в серии бросков. Главный тренер «Снеговиков» заявил, что матч был сложным, но они его «вытащили».

Фото «Тяжёлая игра вышла, вытащили»: Мартемьянов о матче «Сибири» с «Барысом» 2

«Сегодня немножко тяжело было: в предыдущем матче выпустили много эмоций, маленько не хватало правильности выполнения игры. Но то, что сражались, — этого не отнимешь у парней. <...> Тяжёлая игра вышла, вытащили. Но готовиться надо к следующему матчу, у нас график очень напряжённый, как и у всех команд», — сказал он корреспонденту «Чемпионата».

Мартемьянов также добавил, что команда не зацикливается на победах — почивать на лаврах не позволяет тренерский штаб. Игроков после каждого матча настраивают на новые вызовы, подчеркнул он.

Фото «Тяжёлая игра вышла, вытащили»: Мартемьянов о матче «Сибири» с «Барысом» 3

Напомним, ранее «Сибирь» выиграла матч с челябинским «Трактором» со счётом 2:0, а также обошла минский «Динамо» 3:2.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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