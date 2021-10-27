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В Новосибирске к концу недели похолодает до -6 градусов

Фото В Новосибирске к концу недели похолодает до -6 градусов
Фото В Новосибирске к концу недели похолодает до -6 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске тёплая погода сменится на резкое похолодание; к концу недели в городе пойдёт снег.

По прогнозам синоптиков, в Новосибирске на смену тёплой и солнечной погоде идут резкое похолодание с мокрым снегом и сильным ветром до 20 м/с. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

Завтра, 28 октября, в городе будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит -4...-6 градусов, днём потеплеет до +3...+5 градусов. Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днём около 6-11 м/с.

В пятницу, 29 октября, также не ожидается осадков. К ночи температура понизится лишь до 0 градусов, а днём составит +7...+9 градусов. Ветер прежний, ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с. Однако местами ожидаются порывы до 18 м/с.

В субботу, 30 октября, в городе станет холоднее. Ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, ночью температура составит 0 градусов, днём – +1...+3 градусов. Ветер прежний, ночью и днём 9-14 м/с, местами порывы достигнут 19 м/с.

В связи с этим МЧС предупредило жителей Новосибирска о риске происшествий из-за штормового ветра. Список рекомендаций можно прочитать в материале Сиб.фм.

Напомним, ранее синоптики опубликовали прогноз на октябрь – до конца месяца в Новосибирске ожидаются заморозки со снегом.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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