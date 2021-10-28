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общество

Почти 40 процентов новосибирцев сменили работу из-за пандемии

Фото Почти 40 процентов новосибирцев сменили работу из-за пандемии
Фото Почти 40 процентов новосибирцев сменили работу из-за пандемии

Pixabay.com

Жители Новосибирска массово сменили сферу деятельности из-за пандемии.

Около 40% сибиряков были вынуждены поменять работу с начала пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют исследования сервиса «Зарплата.ру».

Почти 40 процентов жителей крупных городов Сибири – Новосибирска, Омска, Красноярска, Иркутска и Кемерове – были вынуждены оставить предыдущее место работы с момента начала пандемии коронавируса.

Сервис «Зарплата.ру» изучил данные нескольких тысяч сибиряков в возрасте от 18 до 55 лет. Чаще всего сибиряки меняли работу из-за проблем с зарплатой – это стало причиной смены работы более 50% респондентов. Кроме того, уходили с работы из-за дополнительной неоплачиваемой нагрузки, сокращений в компаниях и закрытии организаций.

Преимущественно работники покидали такие сферы деятельности, как бухгалтерия, финансы и банковский бизнес, продажи, образование, науку и переводы, а также рабочие специальности.

В качестве нового места работы жители Новосибирска наиболее охотно выбирали сферу IT и сферу оказания услуг. Некоторые новосибирцы нашли свое дело и занялись собственным бизнесом.

Напомним, ранее новосибирцам рассказали, как будут оплачиваться нерабочие дни в ноябре.

Сиб.фм писал, что Новосибирск стал одним из лучших городов мира для жизни студентов. В топ-100 лучших городов для студентов вошли также Москва, Омск и Санкт-Петербург.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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