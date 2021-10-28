Появились подробности о состоянии мамы с дочкой, которых сбил Ниссан на переходе в Новосибирске

Pixabay.com

Утром 28 октября в Новосибирске неизвестный водитель Ниссана сбил маму с дочкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Сибиряков-Гвардейцев. Родственники пострадавших рассказали об их состоянии.

Авария произошла около 9 часов утра. 45-летняя женщина вместе с дочкой – 9-летней школьницей – переходили дорогу на улице Сибиряков-Гвардейцев по нерегулируемому пешеходному переходу. Там их сбил неизвестный водитель автомобиля Ниссан-Санни.

От удара женщина отлетела на несколько метров, ее госпитализировали в больницу. Девочка получила ушибы, сейчас она находится дома с бабушкой.

Видео аварии появилось в социальных сетях. Кадры с места происшествия опубликовали в новосибирской группе «ВКонтакте» «АСТ-54».

Родственники пострадавшей рассказали, что женщина с дочерью шли в больницу, когда случилось происшествие. Сейчас женщина лежит на растяжках, у нее сломаны обе ноги и рука.

Сама женщина работала врачом, у нее двое детей с инвалидностью. Родственники пострадавшей просят помочь в поиске очевидцев ДТП.

Вчера в Новосибирске белый Porsche сбил женщину с 5-летним ребёнком на улице Серебренниковской.

Сиб.фм писал, что 28 октября в Новосибирске водитель на вездеходе сбил 9-летнего ребёнка в Первомайском районе.