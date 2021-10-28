В Минздраве Новосибирской области назвали количество привитых от COVID-19 в реанимациях

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В инфекционных стационарах Новосибирской области проходят лечение пациенты, вакцинированные от коронавируса. В реанимации попадают единицы привитых больных.

Среди пациентов ковидных госпиталей в Новосибирске около 10 % больных ранее прививались от коронавируса. Об этом 28 октября в ходе прямого эфира в Сибфм.групп рассказала замминистра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Она отметила, что отдельной статистики по количеству привитых от COVID-19 среди пациентов стационаров не ведётся. Однако судить об эффективности вакцинации можно по данным конкретных больных.

«Берём, к примеру, один из крупных госпиталей Новосибирской области, где развёрнуто максимальное количество коек. Там сейчас находятся более 400 пациентов с коронавирусом. Из них примерно 16 человек – привитые. 6 из этих 16 – в реанимациях. Причём все 6 тяжёлых больных ранее не болели и вакцинацию проходили больше полугода назад», – отметила Аксёнова.

В инфекционной больнице № 1 лечение проходят 222 пациента с коронавирусом. Из них около 9 % – ранее вакцинированы.

«В реанимации там находится только одна привитая пациентка, причём заболевание у неё пришлось на инкубационный период. Важно ещё и то, что у больной хороший прогноз», – рассказала замминистра.

В реанимации ковидного госпиталя № 25 нет ни одного вакцинированного от коронавируса пациента.

«Зная эту статистику, я, как врач, делаю для себя вывод, что вакцина эффективна», – подчеркнула Аксёнова.

Напомним, в ходе встречи с журналистами Сибфм.групп Елёна Аксёнова рассказала о графике работы пунктов вакцинации в нерабочие дни и запасах вакцины «Спутник Лайт» в Новосибирской области.