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В Новосибирске грузовик врезался в трамвай

Фото В Новосибирске грузовик врезался в трамвай
Фото В Новосибирске грузовик врезался в трамвай

Инцидент Новосибирск

В Новосибирске грузовик на полной скорости врезался в трамвай в Дзержинском районе.

Инцидент произошел вечером в четверг, 28 октября, на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска.

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. В Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» сообщается, что грузовик столкнулся с трамваем №14.

По предварительной информации, люди в результате ДТП не пострадали.

Ранее сообщалось о состоянии мамы с дочкой, на которых наехал водитель Ниссана утром 28 октября на улице Гвардейцев-Сибиряков в Новосибирске.

Сиб.фм писал, что в Новосибирске белый Porsche сбил женщину с 5-летним ребёнком на улице Серебренниковской.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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