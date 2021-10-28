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общество

В Новосибирске вводят ограничения для туристов с 8 ноября

Фото В Новосибирске вводят ограничения для туристов с 8 ноября
Фото В Новосибирске вводят ограничения для туристов с 8 ноября

Pixabay.com

В Новосибирской области с 8 ноября начнут действовать ограничения для туристов.

Ограничения будут действовать как на территории Новосибирска, так и в пределах области. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

С 8 ноября туристам, которые хотят посетить Новосибирскую область, придется озаботиться наличием QR-кодов. Без них не будут пускать в ряд мест. Так, в регионе будут действовать ограничения на посещения музеев, кафе, ресторанов и других общественных мест. Ограничения затронут также массовые мероприятия.

Попасть туда можно будет только по QR-коду, сертификату о вакцинации от коронавируса, справе о перенесенном заболевании либо свежему ПЦР-тесту.

При этом пока не планируется ограничивать въезд в регион, заселение в отели и хостелы. Кроме того, можно свободно участвовать в экскурсиях.

Ассоциация туроператоров России рекомендует правительству Новосибирской области разработать для туристов памятки с ограничениями, которые введены в регионе.

Напомним, из-за пандемии почти сорока процентам жителей Новосибирской области пришлось сменить работу.

Ранее Сиб.фм писал, что планируют делать новосибирцы на ковидных выходных. Турагентства региона отмечают огромный рост спроса на путевки в Египет и Турцию. По словам туристических менеджеров, новосибирцы раскупили практически все места в самолетах до популярных курортов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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