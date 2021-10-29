Названа причина тройного ДТП с погибшим в Октябрьском районе Новосибирска

Фото ГИБДД Новосибирска

Смертельное ДТП на улице Выборной в Новосибирске утром 29 октября произошло из-за гололёда, уверены горожане. В СГК подтвердили, что на дорогу в месте аварии вытекала вода.

Утром 29 октября в Октябрьском районе Новосибирска случилось тройное ДТП, в котором погиб водитель хэтчбека Toyota Vitz. Многие горожане, обсуждая трагедию в социальных сетях, сошлись во мнении, что причиной стала наледь на дороге.

В паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Евгения сообщила, что всё произошло на глазах у её мужа.

«Одну из машин занесло на льду (там и днём вчера была лужа у обочины и на правой полосе, и за ночь это просто в лёд превратилось), «Витц» вынесло на встречку, а там на большой скорости летела другая машина, они столкнулись и улетели на обочину. «Витц» тоже ехал на немаленькой скорости, буквально до этого тоже обогнал мужа и прямо видно было, как торопился, старался обогнать машины», — написала она в комментариях.

Сказанное Евгенией подтвердил автомобилист Денис. Он рассказал, что лично видел момент аварии — ехал неподалёку.

«Всё верно, я ехал в 15 метрах. Погибший меня обогнал до поворота, торопился. И да, его занесло на том участке — и вправду лёд!» — подчеркнул сибиряк.

Многие новосибирцы в комментариях признались, что замечали, как на проезжую часть в районе дома № 86 на Выборной вытекает вода. Было ожидаемо, что с наступлением холодов она превратится в лёд и произойдёт нечто подобное, констатировали пользователи.

Некоторые горожане даже предположили, что вода может течь от ТЭЦ-5, которая находится неподалёку. Сайт «АиФ-Новосибирск» направил запрос в Сибирскую генерирующую компанию (СГК), чтобы узнать, так ли это на самом деле.

«В октябре 2021 года сотрудниками ТЭЦ-5 при обходе территории около станции был обнаружен выход воды на поверхность и далее на автодорогу. Местом утечки стал колодец в районе остановки «Корпус № 7», который принадлежит МУП «Горводоканал». Наши специалисты уже написали письмо в адрес руководства «Горводоканала» с информацией о месте выхода воды для принятия мер по устранению», — ответили в СГК.

Напомним, что в ДТП с Toyota Vitz также попали LADA XRay и LADA Granta, авария произошла в 08:15. Погибший водитель был 1976 года рождения.