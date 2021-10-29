Нерабочие дни в Новосибирске: куда пойти без QR-кода и где сделать прививку от коронавируса

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Сиб.фм публикует список мест, которые ещё можно посетить без предъявления справки, QR-кода о вакцинации от COVID-19. Перечень, честно говоря, скудный.

С 25 октября в Новосибирской области требуется QR-код о вакцинации, чтобы посещать различные предприятия сферы услуг и массовые мероприятия: фитнес-центры, спортивные залы, кино, театры, аквапарки, аттракционы, детские развлекательные центры, концертные залы, выставки, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

«Доступ обеспечивается только при наличии у граждан действующего QR-кода, либо сертификата о прививке от COVID-19, либо отрицательного результата ПЦР-теста, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенёс COVID-19 не более чем полгода назад», – заявили в региональном правительстве.

В список мест, где QR-код пока предъявлять не нужно, попали предприятия общепита: кафе, столовые, рестораны, бары и т.д. Однако посидеть за столиком можно будет только до 23:00. В ночное время и до 06:00 утра общепиту разрешено работать только для приготовления блюд на вынос или на доставку.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил позицию правительства, почему в общепит не нужны QR-коды. По его словам, кафе, бары и рестораны вряд ли смогут вместить в себя 500 и более человек одновременно. Как следствие – угрозы распространения COVID-19, по сравнению с другими публичными местами, можно опасаться гораздо меньше.

Ещё одно место, куда до сих пор не нужны QR-коды, – зоопарк. Погулять на свежем воздухе, посмотреть на зверей можно совершенно беспрепятственно. Единственное ограничение – посещение закрытых павильонов будет запрещено.

Во всех остальных случаях, чтобы разнообразно провести выходные, лучше иметь при себе QR-код. Без прививки его могут получить граждане, переболевшие COVID-19. После вакцинации код оформляется через портал «Госуслуги». Если QR-код нужен срочно – можно сделать ПЦР-тест на коронавирус, но он действует лишь 72 часа. При этом власти подчёркивают, что справка об антителах к COVID-19 не считается официальным документом.