Мокрый снег с дождём и резкое похолодание придут 30 и 31 октября в Новосибирск

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На выходных в Новосибирской области ожидается дождь, мокрый снег и понижение температуры до -5 градусов.

В последние выходные октября, 30 и 31 числа, в Новосибирск и регион придут осадки и резкое похолодание. Об этом сообщают прогнозы на ближайшие три дня на метеорологических сервисах.

По данным Gismeteo, 30 октября температура воздуха понизится практически на 10 градусов сразу: с +4 до -5. Этот спад произойдёт в ночное время.

К воскресенью, 31 октября, снова потеплеет: днём температура поднимется до +1. При этом ночью снова будет ощутимое понижение до -4.

Также жителям Новосибирска и области стоит подготовиться к осадкам на протяжении всех выходных. 30 октября на территорию региона они будут небольшие: Gismeteo ориентирует на «переменную облачность и небольшие осадки». А вот последний день октября запомнится пасмурной погодой, мокрым снегом и дождём.

Как ранее писал Сиб.фм, к низким температурам новосибирцы готовят не только себя, но и своих питомцев. Например, хозяева собак стали дополнительно «утеплять» пёсиков перед прогулками костюмчиками и даже специальной обувью. Особенно это помогает короткошёрстным породам, представители которых просто отказываются идти на выгул в холодное время.

Напомним, о том, как жители Новосибирска могут подготовить к похолоданию свои автомобили, мы писали здесь. Своими рекомендациями поделился председатель общероссийского общественного движения «Автомобилисты России».