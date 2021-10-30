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Новосибирец нашёл пункт вакцинации, где всем желающим ставят "Спутник Лайт"

Фото Новосибирец нашёл пункт вакцинации, где всем желающим ставят "Спутник Лайт"
Фото Новосибирец нашёл пункт вакцинации, где всем желающим ставят "Спутник Лайт"

ФОТО СИБ.ФМ

Вакцина "Спутник Лайт" в Новосибирске считается дефицитной — её ставят, как правило, беременным либо тем, кто проходит ревакцинацию. Но сотруднику Сиб.фм удалось найти в городе пункт вакцинации, где прививку этим препаратом ставят всем желающим.

Новосибирцы перед введением системы QR-кодов устроили настоящую охоту за вакциной "Спутник Лайт". Это единственный препарат, который, в отличии от "Спутник V" и "ЭпиВакКороны" ставится однократно, и уже через несколько дней даёт человеку право на получение QR-кода.

"Мне сказали, что "Спутник Лайт" сейчас в дефиците. Говорили, что её ставят только беременным и тем, кто проходит ревакцинацию. Всем ставят обычный "Спутник". Но когда пришёл в пункт вакцинации, оказалось, что препарат доступен", — рассказал сотрудник Сиб.фм Даниил Гапеев.

Он ставил прививку в ТЦ "Амстердам" утром 30 октября.

"Не сказать, чтобы большая очередь. Человек 5-6 передо мной было. На выбор предложили три вакцины "Спутник Лайт", "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". Выбрал первую", — добавил он.

Ранее замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на встрече с журналистами Сибфм.групп рассказала, что вакцина "Спутник Лайт", действительно, пользуется повышенным спросом у горожан.

«Когда у нас только началась вакцинация, был повышенный спрос на вакцину "ЭпиВакКорона" – она местная, ждали только её и не вакцинировались "Спутником V". Потом некоторые хотели вакцинироваться только "КовиВаком". Теперь вот "Спутник Лайт"», – заявила Елена Аксёнова.

Замминистра подчеркнула, что все четыре находящиеся в обороте вакцины одинаково эффективны. Для всех из них требуется ревакцинация через 6 месяцев.

По данным на 28 ноября, запасы вакцины "Спутник Лайт" в Новосибирской области составляли порядка 30 тысяч доз.

Напомним, уже с четверга, 28 октября, в торговых центрах Новосибирска выстроились очереди у пунктов вакцинации.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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