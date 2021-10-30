Новосибирец нашёл пункт вакцинации, где всем желающим ставят "Спутник Лайт"

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Вакцина "Спутник Лайт" в Новосибирске считается дефицитной — её ставят, как правило, беременным либо тем, кто проходит ревакцинацию. Но сотруднику Сиб.фм удалось найти в городе пункт вакцинации, где прививку этим препаратом ставят всем желающим.

Новосибирцы перед введением системы QR-кодов устроили настоящую охоту за вакциной "Спутник Лайт". Это единственный препарат, который, в отличии от "Спутник V" и "ЭпиВакКороны" ставится однократно, и уже через несколько дней даёт человеку право на получение QR-кода.

"Мне сказали, что "Спутник Лайт" сейчас в дефиците. Говорили, что её ставят только беременным и тем, кто проходит ревакцинацию. Всем ставят обычный "Спутник". Но когда пришёл в пункт вакцинации, оказалось, что препарат доступен", — рассказал сотрудник Сиб.фм Даниил Гапеев.

Он ставил прививку в ТЦ "Амстердам" утром 30 октября.

"Не сказать, чтобы большая очередь. Человек 5-6 передо мной было. На выбор предложили три вакцины "Спутник Лайт", "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". Выбрал первую", — добавил он.

Ранее замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на встрече с журналистами Сибфм.групп рассказала, что вакцина "Спутник Лайт", действительно, пользуется повышенным спросом у горожан.

«Когда у нас только началась вакцинация, был повышенный спрос на вакцину "ЭпиВакКорона" – она местная, ждали только её и не вакцинировались "Спутником V". Потом некоторые хотели вакцинироваться только "КовиВаком". Теперь вот "Спутник Лайт"», – заявила Елена Аксёнова.

Замминистра подчеркнула, что все четыре находящиеся в обороте вакцины одинаково эффективны. Для всех из них требуется ревакцинация через 6 месяцев.

По данным на 28 ноября, запасы вакцины "Спутник Лайт" в Новосибирской области составляли порядка 30 тысяч доз.

Напомним, уже с четверга, 28 октября, в торговых центрах Новосибирска выстроились очереди у пунктов вакцинации.