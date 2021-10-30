В Новосибирске организатор спектаклей удивила зрителей речью о "несуществующем вирусе"

Фото «АиФ-Новосибирск»

Организатор спектаклей в Новосибирске назвала 50% заполняемости зала и обязательные QR-коды «неадекватными».

После спектакля «Трое в океане», показ которого прошёл 24 октября, новосибирцы остались возмущены и озадачены речью одного из организаторов. По словам зрителей, перед началом выступления со сцены прозвучали такие слова:

«Спасибо, что не побоялись прийти, не испугались выдуманного политической партией вируса».

Некоторые сразу же решили, что речь идёт о коронавирусной инфекции.

Как пояснила администрация учреждения, в котором прошёл премьерный показ «Трое в океане», такое неоднозначное заявление организатора действительно прозвучало со сцены перед спектаклем, впоследствии «был составлен разговор о недопустимости подобных двояких заявлений».

Сама организатор Елля Марценко объяснила: её слова вырвали из контекста и потому истолковали неверно. «Я сказала, что один из наших артистов Константин Соловьев заболел несуществующей болезнью, имея в виду то, что он попросил у продюсеров два гонорара еще до окончания выступлений. На этом основании было принято решение убрать его из труппы — по нашему регламенту оплата осуществляется непосредственно перед началом спектакля». По словам Елли Марценко, про то, что правительство выдумало пандемию, она не говорила ни слова. В разговоре с HГС организатор заявила, что и сама переболела коронавирусом дважды, один раз — в тяжёлой форме.

При этом Елля Марценко поделилась, что ограничения, введённые в сфере культурных мероприятий ограничений, кажутся ей чрезмерными.

«Я считаю их неадекватными, особенно последние, про заполняемость на 50% и обязательные QR-коды. Почему в театры и музеи он нужен, а в метро, где вагоны битком набиты людьми, QR-коды необязательны?», —

удивляется организатор спектаклей.

Как ранее писал Сиб.фм, на территории Новосибирской области вход в театры и музеи теперь доступен только с сертификатом о вакцинации либо справкой о перенесённом не более полугода назад COVID-19.

Напомним, о том, в какие места с 30 октября не пройти без QR-кода, мы рассказывали здесь.