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общество

Ученые объяснили, почему вакцинированные россияне заражаются COVID-19

Фото Ученые объяснили, почему вакцинированные россияне заражаются COVID-19
Фото Ученые объяснили, почему вакцинированные россияне заражаются COVID-19

Pixabay.com

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему привитые россияне все равно болеют коронавирусом.

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцинированные от коронвируса россияне заражаются им и болеют.

«Дело в том, что штамм «дельта» изменил характер заражения, клетки памяти просто не успевают сработать и поэтому вакциниованные люди заражаются и болеют», – объяснил Гинцбург.

Ученый объяснил, что при штамме коронавируса «дельта» клетки памяти не успевают сработать и вирус проникает в клетки организма человека, пока уровень антител низкий. Поэтому даже вакцинированные россияне болеют COVID-19.

Примерно через полгода, в некоторых случаях через восемь месяцев, у переболевших коронавирусом снижается титр антител. Несмотря на то, что клетки памяти сохраняются, от заражения они не защищают. Поэтому необходимо, чтобы в крови всегда был высокий титр антител. Для этого придется ревакцинироваться каждые полгода, сообщает «ФедералПресс».

Ранее новосибирский вирусолог Шестопалов заявил о спаде четвёртой волны COVID-19 в декабре.

Сиб.фм писал, какие коронавирусные ограничения действуют в Новосибирской области и в целом в стране с 30 октября 2021 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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