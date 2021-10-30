Ученые объяснили, почему вакцинированные россияне заражаются COVID-19

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Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему привитые россияне все равно болеют коронавирусом.

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцинированные от коронвируса россияне заражаются им и болеют.

«Дело в том, что штамм «дельта» изменил характер заражения, клетки памяти просто не успевают сработать и поэтому вакциниованные люди заражаются и болеют», – объяснил Гинцбург.

Ученый объяснил, что при штамме коронавируса «дельта» клетки памяти не успевают сработать и вирус проникает в клетки организма человека, пока уровень антител низкий. Поэтому даже вакцинированные россияне болеют COVID-19.

Примерно через полгода, в некоторых случаях через восемь месяцев, у переболевших коронавирусом снижается титр антител. Несмотря на то, что клетки памяти сохраняются, от заражения они не защищают. Поэтому необходимо, чтобы в крови всегда был высокий титр антител. Для этого придется ревакцинироваться каждые полгода, сообщает «ФедералПресс».

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