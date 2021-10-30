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В Новосибирске мужчина погиб при падении с 14 этажа

Фото В Новосибирске мужчина погиб при падении с 14 этажа
Фото В Новосибирске мужчина погиб при падении с 14 этажа

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В субботу, 30 октября, у дома № 23 по улице Балтийской было обнаружено тело мужчины. Предположительно, он упал с высоты 14 этажа.

Тело мужчины обнаружено 30 октября рядом с домом по улице Балтийской, 23 в Новосибирске. По словам очевидцев, погибший упал с высоты 14 этажа.

В ГУ МВД по Новосибирской области факт гибели мужчины подтвердили. По данным правоохранителей, сообщение об обнаружении тела поступило в 11:35.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. На месте работают также представители СУ СКР по региону.

Утром 22 октября в соцсетях появилось видео падения мужчины и женщины из окна дома по улице Челюскинцев в Новосибирске. На кадрах видно, что сначала падает девушка, и только через 30 секунд — мужчина.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту гибели двоих человек. Погибшие снимали квартиру в элитном доме на Челюскинцев, они жили вместе с ребёнком школьного возраст.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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