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В Новосибирске украли 7,5 миллионов рублей при строительстве детского сада

Фото В Новосибирске украли 7,5 миллионов рублей при строительстве детского сада
Фото В Новосибирске украли 7,5 миллионов рублей при строительстве детского сада

Pixabay.com

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту хищения более 7,5 миллионов рублей при строительстве детского сада на улице Мира.

Уголовное дело в отношении подрядчика возбудили по материалам прокурорской проверки, в которой приняли участие сотрудники регионального ФСБ, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии прокуроров, в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография» управление капитального строительства Новосибирска заключило с ООО ПФК «Агросервис» госконтракт на строительство детского сада-яслей на улице Мира. Впоследствии компания завысила стоимость работ и получила свыше 7,5 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, ход дела контролирует прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что прокуратура займётся детским садом с дырявой крышей под Новосибирском.

Сиб.фм писал, что в Новосибирске на генподрядчика строительства ЛДС подали иски на 43 миллиона рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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