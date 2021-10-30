В Новосибирске украли 7,5 миллионов рублей при строительстве детского сада

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту хищения более 7,5 миллионов рублей при строительстве детского сада на улице Мира.
Уголовное дело в отношении подрядчика возбудили по материалам прокурорской проверки, в которой приняли участие сотрудники регионального ФСБ, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
По версии прокуроров, в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография» управление капитального строительства Новосибирска заключило с ООО ПФК «Агросервис» госконтракт на строительство детского сада-яслей на улице Мира. Впоследствии компания завысила стоимость работ и получила свыше 7,5 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, ход дела контролирует прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что прокуратура займётся детским садом с дырявой крышей под Новосибирском.
Сиб.фм писал, что в Новосибирске на генподрядчика строительства ЛДС подали иски на 43 миллиона рублей.
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