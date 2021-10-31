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общество

Дефицитная вакцина: почему «Спутник Лайт» ставят только ранее привитым

Фото Дефицитная вакцина: почему «Спутник Лайт» ставят только ранее привитым
Фото Дефицитная вакцина: почему «Спутник Лайт» ставят только ранее привитым

Фото Густаво Зырянова

Вакцина «Спутник Лайт» в последнее время стала пользоваться большим спросом и оказалась в дефиците. Россияне начали выбирать однокомпонентный препарат, чтобы быстрее получить QR-код. Однако Минздрав 31 октября объявил, что теперь эту вакцину будут ставить только ранее привитым. Почему — в материале Сиб.фм.

В преддверии новых ковидных ограничений однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» стала пользоваться небывалым спросом, в том числе в Новосибирской области. Жители начали выбирать её, чтобы сэкономить время и быстрее получить заветный QR-код, позволяющий беспрепятственно посещать общественные места.

В результате появились сообщения, что в ряде субъектов, в частности, в Санкт-Петербурге, Свердловской и Челябинской областях, препарат полностью закончился. Ещё в нескольких регионах его запасы значительно сократились.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 31 октября заявил, что отныне дефицитный «Спутник Лайт» будут ставить только ранее привитым.

«В связи с тем, что штамм «дельта» идёт, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — сказал он во время рабочей поездки по Владимирской области.

Для первичной вакцинации министр рекомендовал использовать двухкомпонентные препараты, включая «Спутник V». Отдавать приоритет таким вакцинам стоит, поскольку их эффективность значительно выше.

«Спутник Лайт» больше подходит тем, кто ранее перенёс COVID-19 или был от него вакцинирован, отмечала ранее главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Напомним, первая партия «Спутника Лайт» поступила в регион в июле. Тогда область получила 12 тыс. доз. Перебоев с поставками препарата не было.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Минздрав
вакцина
коронавирус
вакцинация
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