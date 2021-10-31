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Снег и штормовой ветер до 22 м/с ожидаются в Новосибирске в воскресенье

Фото Снег и штормовой ветер до 22 м/с ожидаются в Новосибирске в воскресенье
Фото Снег и штормовой ветер до 22 м/с ожидаются в Новосибирске в воскресенье

Фото Густаво Зырянова

В первой половине дня 31 октября в Новосибирске ожидаются снег и западный ветер местами с порывами до 22 м/с, передаёт Западно-Сибирский гидрометцентр.

В это воскресенье, 31 октября, синоптики прогнозируют в Новосибирске снег, мокрый снег и западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Местами порывы могут достигать 22 м/с, предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр. При такой скорости в соответствии со шкалой Бофорта считается штормовым и может срывать кровлю.

Что касается температуры воздуха, она составит +1..+3 градуса. На дорогах возможна гололедица.

Фото Снег и штормовой ветер до 22 м/с ожидаются в Новосибирске в воскресенье 2

Тем временем первый снегопад прошёл в Новосибирске в минувшую субботу, 30 октября. Горожане с утра обнаружили устойчивый белый покров на газонах, крышах и автомобилях. Некоторые слепили снеговиков.

Напомним, что городские власти в связи с этим приняли решение начать посыпать улицы противогололёдными реагентами.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
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снег
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