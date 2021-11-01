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В Новосибирске ожидается мороз до -19 градусов 3 ноября

Фото В Новосибирске ожидается мороз до -19 градусов 3 ноября
Фото В Новосибирске ожидается мороз до -19 градусов 3 ноября

Фото Сиб.фм

Во время прохождения холодного фронта в Новосибирске 3 ноября температура упадёт до -19 градусов.

Температура в Новосибирске понизится до -19 градусов в среду, 3 ноября. Причиной станет прохождение в городе холодного фронта. Такой прогноз дали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Также сообщается о мокром снеге ночью 2 ноября. Не прекратится снег и днём. Также синоптики обещают усиление ветра до 16 метров в секунду. Ночью термометры покажут -4 градуса, утром температура поднимется до -2. Уже днём новосибирцев ожидает похолодание от -8 до -10 градусов и гололедица на дорогах.

3 ноября, в среду, ожидаются небольшие снежные осадки и понижение температуры до -19 градусов. Днём можно ждать потепления до -14 и -12 градусов.

Ночью 4 ноября температура снова опустится, на этот раз до -18 градусов. Уже днём в Новосибирске потеплеет до -9 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, снег будет идти в Новосибирске практически всю неделю.

В последние дни октября Сиб.фм показал очереди на шиномонтажках, в которые выстроились водители Новосибирска, не успевшие «переобуться» в зимнюю резину.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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