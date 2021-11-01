Прибавка пенсионерам, новый прививочный сертификат и возобновление авиасообщения – как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2021

Фото pixabay.com, Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм

В ноябре в России произойдёт ряд изменений. Например, с начала месяца некоторые пенсионеры начнут получать увеличенные вдвое страховые выплаты по старости, а привившиеся от коронавируса — сертификаты о вакцинации нового образца. Об этих и других новшествах можно узнать в обзоре Сиб.фм.

Повышение пенсий

С 1 ноября бывшим лётчикам и шахтёрам увеличат пенсии. Повышение планово происходит каждые три месяца, следующий пересмотр как раз выпадает на первое число.

Также увеличенные выплаты начнут получать граждане, встретившие в октябре 2021 года свои 80 лет. Их ждут повышенные вдвое страховые выплаты по старости. Учитывая, что в настоящее время размер такой страховой пенсии составляет 6 044,48 руб., увеличится он до 12 088,96 руб.

Выплаты блокадникам

Защитникам блокадного Ленинграда в ноябре единоразово выплатят по 50 тыс. руб., решение об этом в сентябре принял президент РФ Владимир Путин. Финансовая поддержка будет приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни, которое состоялось 22 ноября 1941 года.

Федеральную выплату должны получить более 75 тыс. человек, причём вне зависимости от текущего места проживания. На эти цели выделят 4 млрд руб.

Новый прививочный сертификат

В ноябре россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 и о перенесённом ранее коронавирусе. Соответствующий приказ Минздрава РФ вступит в силу 8-го числа.

Узнать о том, чем новые сертификаты будут отличаться от старых, можно в предыдущем материале Сиб.фм. Отметим, что сертификаты, которые были оформлены до 8 ноября, поменяются автоматически до 1 марта 2022 года.

Возобновление авиаперелётов

Хотя эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19 остаётся сложной, ожидается, что с 9 ноября Россия возобновит авиасообщение ещё с рядом стран.

Пока в этом списке Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд, Багамы, Австрия, Швейцария, Финляндия и ОАЭ.

Выплаты бизнесу

В правительстве приняли решение компенсировать часть затрат предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших из-за пандемии сферах. Например, спорта, общепита, гостиничного бизнеса, дополнительного образования, бытовых услуг и культуры.

Они смогут получить грант в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника.

Напомним, что в большинстве регионов в ноябре также начнёт в полную силу действовать система QR-кодов. Если говорить о Новосибирской области, то её запустят с 8-го числа.