В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё 15 человек старше 50 лет

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области не снижаются темпы новых случаев COVID-19. За минувшие сутки в регионе коронавирус выявили ещё у 334 человек.

На утро 1 ноября в Новосибирской области зарегистрировали 71 301 случай коронавируса, включая 6 862 у детей. Ещё 334 человека получили положительный тест на COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.

Огромный разрыв между новыми случаями заболевания и темпами выздоровления. С начала пандемии в регионе полностью выздоровели 53 930 пациентов, 46 – за минувшие сутки.

Сообщается, что за сутки в области скончались ещё 15 пациентов. Среди них восемь мужчин в возрасте 50 лет, 50 лет, 63 лет, 66 лет, 68 лет, 70 лет, 73 лет, 80 лет, а также семь женщин в возрасте 62 лет, 63 лет, 66 лет, 68 лет, 71 года, 80 лет и 80 лет. За весь период пандемии умерли 3 395 человек с COVID-19.

В ковидных госпиталях региона находятся 3 463 взрослых пациентов и 57 детей. Это люди с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на него.

Кроме того, в реанимационных отделениях находятся 327 человек, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 59 пациентов.

Количество сделанных тестов на коронавирус: 2 743 127.

Число обращений с ОРВИ в медучреждения: 1 430.

Отметим, что в Новосибирской области за неделю количество случаев COVID-19 выросло на 19 %. В связи с этим губернатор региона потребовал усилить контроль за выполнением ограничений.