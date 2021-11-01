В СГК рассказали подробности провала рабочих в кипяток в лицее № 12

Фото Екатерины Тюкачёвой / 2ГИС

Утром 1 ноября в лицее № 12 в центре Новосибирска слесарь и два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК) провалились в кипяток в подвальном помещении. В СГК объяснили, зачем мужчины спускались вглубь здания.

В лицее № 12 на Серебренниковской, 10 в Новосибирске утром 1 ноября произошло ЧП. Слесарь образовательного учреждения и два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК) провалились в яму с кипятком в подвале здания. Инцидент произошёл во время планового осмотра, все трое получили сильные ожоги.

В СГК сообщили, что в подвале со слесарем находились сотрудники теплосетевого подразделения компании и проводили обследование теплового узла, передаёт сайт «АиФ-Новосибирск».

«Причины происшествия ещё уточняем», — говорится в комментарии пресс-службы энергетического холдинга.

Главврач городской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что вызов из лицея поступил в 09:22. У двоих мужчин в возрасте 54 лет обожжено 80 % тела, при этом у одного диагностирована третья степень ожогов, у другого — вторая. У третьего пострадавшего, которому 35 лет, повреждено 50 % кожи и ожоги третьей степени. Все они сейчас находятся в реанимации.

Напомним, что в кипятке мужчины оказались, поскольку под ними рухнула плита.