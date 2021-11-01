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Жители Новосибирска рассказали о работе в "выходной" понедельник

Фото Жители Новосибирска рассказали о работе в "выходной" понедельник
Фото Жители Новосибирска рассказали о работе в "выходной" понедельник

Фото и видео Сиб.фм

Многие новосибирцы продолжают работать в период нерабочих дней, которые объявлены в России до 7 ноября. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта Сиб.фм.

Режимом выходных дней новосибирцев не напугать: несмотря на то, что с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни, горожане не спешат покидать рабочие места. По крайней мере, 75% участников опроса Сиб.фм заявили, что продолжают трудиться. Второй по популярности ответ — "Нахожусь дома".

Фото Жители Новосибирска рассказали о работе в

Данные редакционного опроса подтверждают и комментарии горожан в соцсетях — многие обратили внимание, что в понедельник, 1 ноября, пассажиропоток в общественном транспорте если и сократился, то не значительно. Утренние пробки и вовсе не отличались от автомобильных заторов в обычный рабочий день.

Фото Жители Новосибирска рассказали о работе в

Журналисты Сиб.фм побывали в ТРЦ "Ройял Парк" днём 1 ноября — посетителей в торговом центре было немного. "Как в обычный рабочий день", — предположила сотрудница одного из отделов. А встретившиеся посетители рассказали, что зашли в ТЦ "на обед" или "по работе".

Напомним, режим нерабочих дней объявлен в России с 30 октября по 7 ноября. Решение о дополнительных выходных днях принято для того, чтобы уменьшить контакты в коллективах и дать людям возможность пройти вакцинацию.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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