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Эксперт Николаев перечислил долгострои Заельцовского района Новосибирска

Фото Эксперт Николаев перечислил долгострои Заельцовского района Новосибирска
Фото Эксперт Николаев перечислил долгострои Заельцовского района Новосибирска

Фото pixabay.com, Сергея Николаева

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев проанализировал ситуацию с долгостроями в Заельцовском районе Новосибирска и составил актуальный перечень проблемных объектов.

Из составленного мэрией Новосибирска списка проблемных объектов Заельцовского района, который был опубликован в январе 2018 года, сданы всего три. Речь о домах по адресам: Кавалерийская, 3/1; Сухарная, 1 и Залесского, 6а. В высокой степени готовности находится дом на Ельцовской, 6а, хотя срок, указанный в паспорте объекта, нарушен уже на 3 года.

Новых долгостроев не добавилось, однако есть объекты, юридически не входящие в список проблемных и задержанные при этом больше чем на 5 лет. Их перечислил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Самую долгую историю имеет дом № 104а на улице Кропоткина, отметил эксперт. Объект виден на фото ниже, ввести его в эксплуатацию планировали в 2006 году. Если бы члены ЖСК вовремя собрали деньги на достройку, то уже окупили 100 % стоимости квартир только за счёт аренды, подчеркнул Николаев.

Фото Эксперт Николаев перечислил долгострои Заельцовского района Новосибирска 2

Следующий в списке дом № 242 на улице Дуси Ковальчук, который должны были сдать в 2009 году. Для ускорения процесса даже начали строить и продавать вторую очередь, вспомнил аналитик. Снимок объекта был сделан в мае 2008-го.

Фото Эксперт Николаев перечислил долгострои Заельцовского района Новосибирска 3

Объект ниже — дом по улице Галущака, 15. Его должны были достроить в 2012 году. Фото сделано в августе 2011-го.

Фото Эксперт Николаев перечислил долгострои Заельцовского района Новосибирска 4

Продолжает список Николаева ЖК «Покровский» на Дуси Ковальчук, 242/2. Строила комплекс та же структура, что и дом на Галущака, 15, но с другим юридическим лицом, отметил эксперт. Первоначальный срок ввода согласно паспорту — IV квартал 2016 года. Фото: август 2014 года.

Фото Эксперт Николаев перечислил долгострои Заельцовского района Новосибирска 5

Проблемными, по словам Николаева, также являются два дома ЖК «Деловой квартал» от ГК ПТК-30, расположенные по адресу улица Дуси Ковальчук, 378а (к. 1 и 2). Ввод был запланирован на 2018 год. Фото: июнь 2016 года.

«Де-факто являются долгостроями несколько очередей ЖК «Нарымский квартал». Дом строится медленно и рваными темпами. С учётом роста себестоимости строительства, спроса, цены и темпов продаж перспективы достройки всего комплекса без дополнительных вложений под большим вопросом», — констатировал Николаев.

Напомним, ранее эксперт уже составил списки проблемных объектов в ряде других районов города. В частности, в Ленинском, Советском и Октябрьском. Николаев допустил, что в последнем количество долгостроев может увеличиться.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

жильё
недвижимость
Новосибирск
долгострой
Заельцовский район
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