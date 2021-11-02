Эксперт Николаев перечислил долгострои Заельцовского района Новосибирска

Фото pixabay.com, Сергея Николаева

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев проанализировал ситуацию с долгостроями в Заельцовском районе Новосибирска и составил актуальный перечень проблемных объектов.

Из составленного мэрией Новосибирска списка проблемных объектов Заельцовского района, который был опубликован в январе 2018 года, сданы всего три. Речь о домах по адресам: Кавалерийская, 3/1; Сухарная, 1 и Залесского, 6а. В высокой степени готовности находится дом на Ельцовской, 6а, хотя срок, указанный в паспорте объекта, нарушен уже на 3 года.

Новых долгостроев не добавилось, однако есть объекты, юридически не входящие в список проблемных и задержанные при этом больше чем на 5 лет. Их перечислил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Самую долгую историю имеет дом № 104а на улице Кропоткина, отметил эксперт. Объект виден на фото ниже, ввести его в эксплуатацию планировали в 2006 году. Если бы члены ЖСК вовремя собрали деньги на достройку, то уже окупили 100 % стоимости квартир только за счёт аренды, подчеркнул Николаев.

Следующий в списке дом № 242 на улице Дуси Ковальчук, который должны были сдать в 2009 году. Для ускорения процесса даже начали строить и продавать вторую очередь, вспомнил аналитик. Снимок объекта был сделан в мае 2008-го.

Объект ниже — дом по улице Галущака, 15. Его должны были достроить в 2012 году. Фото сделано в августе 2011-го.

Продолжает список Николаева ЖК «Покровский» на Дуси Ковальчук, 242/2. Строила комплекс та же структура, что и дом на Галущака, 15, но с другим юридическим лицом, отметил эксперт. Первоначальный срок ввода согласно паспорту — IV квартал 2016 года. Фото: август 2014 года.

Проблемными, по словам Николаева, также являются два дома ЖК «Деловой квартал» от ГК ПТК-30, расположенные по адресу улица Дуси Ковальчук, 378а (к. 1 и 2). Ввод был запланирован на 2018 год. Фото: июнь 2016 года.

«Де-факто являются долгостроями несколько очередей ЖК «Нарымский квартал». Дом строится медленно и рваными темпами. С учётом роста себестоимости строительства, спроса, цены и темпов продаж перспективы достройки всего комплекса без дополнительных вложений под большим вопросом», — констатировал Николаев.

Напомним, ранее эксперт уже составил списки проблемных объектов в ряде других районов города. В частности, в Ленинском, Советском и Октябрьском. Николаев допустил, что в последнем количество долгостроев может увеличиться.