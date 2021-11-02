Инспектора Гусева втайне допросят по делу о стрельбе в Мошково под Новосибирском

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3 ноября сотрудник ГИБДД Александр Гусев, который проходит по делу о стрельбе в Мошково, в результате чего скончался 19-летний Векил Абдуллаев, даст показания в суде.

В Октябрьском районном суде Новосибирска готовятся допросить 38-летнего инспектора ДПС Александра Гусева, который проходит потерпевшим по делу о конфликте с компанией молодых людей в мае этого года в Мошковском районе. Правоохранитель расскажет, как разворачивались события с его точки зрения: кто инициировал потасовку, что привело к стрельбе из табельного оружия, в результате чего от огнестрельного ранения в голову скончался 19-летний житель Новосибирска Векил Абдуллаев.

Помощница судьи Дмитрия Вьюгова, который рассматривает резонансное дело, в беседе с журналистом Сиб.фм заявила, что на заседание 3 ноября журналистов не пустят, поскольку Гусев «находится под госзащитой».

Напомним, по делу о стрельбе в Мошково судят двух жителей Новосибирска – Руслана Курбанова и Илькина Исмаилова. Их обвиняют в применении насилия к представителю власти и оскорблении сотрудников полиции, находившихся при исполнении. Ранее молодые люди заявили, что не нападали на полицейских, а сами оказались жертвами насилия.

Резонансные события произошли вечером 28 мая в Мошковском районе. Два инспектора ГИБДД – Александр Гусев и Денис Букин погнались за водителем тонированной «Тойоты», который проигнорировал требование об остановке. Догнать нарушителя удалось через несколько километров. С людьми, находившимися в салоне, у правоохранителей завязалась потасовка. В результате грянул выстрел. Пуля, выпущенная из табельного оружия инспектора Гусева, попала в голову 19-летнего Векила Абдуллаева. Молодой человек впоследствии скончался в больнице. В отношении Гусева возбудили уголовное дело и арестовали. Однако после того как расследование под свой контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин, полицейского выпустили из следственного изолятора, а Курбанова и Исмаилова арестовали.