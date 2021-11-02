Новосибирское метро вернулось к обычному графику работы со 2 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский метрополитен станет работать по обычному графику со 2 ноября из-за повышенного пассажиропотока.

Метрополитен в Новосибирске вернётся к привычному графику работы со 2 ноября. Причиной стал плотный пассажиропоток, который не снизился в нерабочие дни (их в регионе установили с 30 октября по 7 ноября).

Информацию о скорректированном расписании опубликовали 2 ноября на сайте метро.

«С 02.11.2021 движение поездов в Новосибирском метрополитене осуществляется по рабочему графику», — сообщили в новости.

До этого власти города решили перевести городской метрополитен в режим работы выходного дня из-за объявления нерабочих дней в Новосибирской области, но количество пассажиров в общественном транспорте города не снизилось. Некоторые из новосибирцев даже пожаловались на давку в автобусах и вагонах метро.

О том, что в первый день нерабочего периода пассажиропоток оказался даже плотнее, чем в обычные будние дни, Сиб.фм рассказывал 1 ноября.

Напомним, 1 ноября стало известно о ремонте галереи метромоста через Обь. Аукцион более чем на 350 млн рублей опубликовали на сайте госзакупок. Ремонт планируется завершить до конца 2022 года — он проводится в рамках подготовки города к проведению МЧМ-2023.