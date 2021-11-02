«Нет 100-процентных противопоказаний для вакцинации»: иммунолог из Новосибирска развеяла мифы о прививке против COVID-19

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Главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области Дёмина рассказала, как делать прививку от коронавируса людям с аллергиями и почему у пациентов появляются сильные поствакцинальные осложнения.

В Новосибирской области продолжается обязательная вакцинация. По последним данным, жители региона начали прививаться в 5 раз чаще. При этом многие ищут способы отказаться от вакцинации по медицинским причинам. Главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области Дарья Дёмина рассказала, что любой медотвод является временным, а также развеяла другие мифы о прививке.

После введения вакцинации у многих появляется естественная защита организма на препарат: повышенная температура, боль в руке, плохое самочувствие и не только. Как объяснила главный аллерголог-иммунолог региона, это нормальная реакция организма, которая у каждого человека проявляется по-разному.

«После введения любого агента наша иммунная система начинает разрабатывать первый ответ – это антитела. В дальнейшем формирование происходит так, что происходит обучение Т-клеток, так называемые клетки памяти. Это те клетки, которые при повторном попадании в организм антигена вспоминают, что они уже с этим встречались, и формируют правильный иммунный ответ», – рассказала Дарья Дёмина.

Также аллерголог-иммунолог развеяла миф о том, что человек может заболеть из-за вакцинации. Эксперт объяснила, что вакцины существуют живые и неживые, но сегодня все прививки против коронавируса – неживые. Поэтому они не могут стать причиной заболевания COVID-19. Однако после введения вакцины у человека могут возникнуть так называемые поствакцинальные осложнения.

«Здесь всё индивидуально, – отметила Дарья Дёмина. – Как правило, большинство осложнений связаны с неправильным введением вакцины в неправильное время. Если мы пациенту введём в период обострения какого-либо хронического заболевания, то, скорее всего, мы получим ту или иную реакцию».

После введения обязательной вакцинации многие начали говорить, что у них есть медотвод по тем или иным показателям. Например, из-за аллергии или острого хронического заболевания. Но, как рассказала главный аллерголог-иммунолог региона, любой медотвод – временный.

«Всех пациентов мы призываем вакцинироваться обязательно. Например, аллергики – это те пациенты, у которых неправильно работает иммунная система. При встрече с истинным патогеном, возбудителем они могут среагировать достаточно плохо. Поэтому мы стараемся прививать всех аллергиков и не только от коронавируса, но и прививку от гриппа рекомендуем делать, от пневмококка», – отметила Дёмина.

Однако эксперт отметила, что действительно существуют периоды, когда вакцинация противопоказана. Например, в период обострения заболевания или из-за отсутствия у человека контроля над аллергией. Тогда врачи дают временный медицинский отвод, но до момента, пока не снизится обострение или пациент не достигнет контроля над заболеванием.

Также в инструкции к вакцинации указано, что в случае, если у пациента появится аллергическая реакция на прививку, он может не ставить второй компонент. Эксперт рассказала, что за весь период прививания от COVID-19 в её врачебной практике не было ни одного случая, чтобы у пациента действительно появлялась аллергическая реакция.

В целом эксперт рекомендует делать прививку от коронавируса всем без исключения. Особенно это касается пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Для таких людей будет в разы сложнее переносить COVID-19, так как он сильно влияет на лёгкие. В таком случае лучше дождаться снижения обострения заболевания, консультируясь с врачом, и сделать вакцину.

Напомним, ранее новосибирский иммунолог рассказала, чем отличаются первый и второй компоненты вакцины от коронавируса.