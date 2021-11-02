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Под Петербургом умер 9-месячный малыш с температурой 40,5 градусов

Фото Под Петербургом умер 9-месячный малыш с температурой 40,5 градусов
Фото Под Петербургом умер 9-месячный малыш с температурой 40,5 градусов

Фото pixabay.com

В Ленинградской области умер новорождённый ребёнок, которому вовремя не вызвали скорую помощь; мама малыша не обратила внимание на жар, а после оставила его с няней.

В посёлке Шушары Ленинградской области умер 9-месячный малыш, который остался без присмотра мамы при высокой температуре. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

О трагедии стало известно утром в понедельник, 1 ноября. Тело младенца обнаружили в доме на Новгородском проспекте около 15:00. Как выяснили следователи, квартиру, в которой умер ребёнок, снимает 32-летняя гражданка Узбекистана.

Сообщается, что накануне у 9-месячного ребёнка поднялся жар до 40,5 градусов. Однако его мама не стала вызывать врача, а утром как обычно отправилась на работу. Поседеть с ребёнком осталась 35-летняя соседка, которая также является соотечественницей матери погибшего.

Когда женщина вернулась домой с работы, то обнаружила своего малыша мёртвым. На этот раз она вызвала медиков – они констатировали смерть.

По факту гибели ребёнка началась доследственная проверка. Тело малыша уже направили в морг. Известно, что его мать переехала в Ленобласть около 1,5 лет назад и у неё есть патент на работу.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о 9-месячном малыше, который оказался в больнице из-за аварии в Кировском районе Новосибирска. Автомобиль его родителей врезался в автобус и ребёнка пришлось госпитализировать с ушибами.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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