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В Новосибирске с 4 ноября изменится адрес выдачи разрешений на возврат автомобиля

Фото В Новосибирске с 4 ноября изменится адрес выдачи разрешений на возврат автомобиля
Фото В Новосибирске с 4 ноября изменится адрес выдачи разрешений на возврат автомобиля

Pixabay.com

В Новосибирске изменился адрес пункта выдачи разрешений на возврат автомобилей.

Получить разрешение на выдачу задержанного автомобиля в Новосибирске по старому адресу не получится, предупредили в городской Госавтоинспекции.

«Теперь получить разрешение на то, чтобы забрать задержанный автомобиль со штрафстоянки, можно на улице Владимировской, 2л», – рассказали в ведомстве.

В ГИБДД предупредили жителей Новосибирска, что адрес пункта выдачи разрешений на возврат транспортных средств, которые были задержаны за нарушения ПДД, изменился. Ранее получить разрешение на возврат машины можно было на улице Стофато. С 4 ноября пункт выдачи будет работать на улице Владимировской, 2л, с 9:00 до 21:00 с понедельника по воскресенье включительно. После 21:00 часов можно обратиться в дежурное отделение ГИБДД на улице Станционной, 24/1, сообщили в УГИБДД России по Новосибирской области.

Ранее ГИБДД обращалась к новосибирским водителям с просьбой заменить резину на автомобилях на зимнюю. Сиб.фм писал, что в Новосибирске водители выстроились в очереди на шиномонтаж из-за снегопада.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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