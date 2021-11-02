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В Новосибирске избитого отчимом мальчика пытаются забрать из центра реабилитации

Фото В Новосибирске избитого отчимом мальчика пытаются забрать из центра реабилитации
Фото В Новосибирске избитого отчимом мальчика пытаются забрать из центра реабилитации

Pixabay.com

В Новосибирске мать мальчика, которого избивал отчим, требует отдать ей сына из реабилитационного центра домой.

Женщина обвинила педагогов, которые сообщили о фактах насилия над ребенком, в мести и пытается забрать сына из реабилитационного центра.

«Я приезжаю к сыну, а сотрудники центра меня выгоняют и кричат. Я ребенка видела всего 7 минут», – рассказала женщина.

У жительницы Новосибирска забрали сына после того, как учителя ребенка стали замечать телесные повреждения на теле школьника и забили тревогу. Выяснилось, что 9-летнего мальчика жестоко избивал его отчим. Мужчину задержали, а ребенка отправили на реабилитацию в центр помощи «Виктория». При этом мать мальчика заявила в беседе с журналистами «КП-Новосибирск», что учителя мстят их семье из-за жалоб на буллинг в школе.

По словам матери ребенка, травмы мальчик получил в школе, его избивали одноклассники. Именно этот факт попытались скрыть сотрудники школы, заявив на семью в органы опеки. Сами педагоги утверждают, что дома ребенка жестоко наказывают за любую провинность, а вся семья живет по домострою.

Сейчас мать 9-летнего мальчика пытается вернуть сына домой. Она пожаловалась, что сотрудники реабилитационного центра даже не позволяют ей увидеться с ребенком. В центре «Виктория» отвечают, что не пускают женщину из-за ее отказа соблюдать коронавирусные ограничения и надевать маску.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирская учительница рассказала о современных детях после самоубийства школьницы из-за буллинга.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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