В Новосибирске не зафиксировано случаев аллергии на вакцину от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Вакцина от коронавируса или её компоненты могут вызывать аллергические реакции у пациентов. Однако в Новосибирске за весь период прививочной кампании не было ни одного подобного случая.

В Новосибирской области уже около года продолжается прививочная кампания, недавно в регионе ввели обязательную вакцинацию. За весь этот период у жителей региона не зафиксировали аллергических реакций на компоненты вакцин, об этом в прямом эфире 2 ноября рассказала главный региональный аллерголог-иммунолог Дарья Дёмина.

Эксперт объяснила, что у пациентов могут возникать серьёзные поствакцинальные реакции, однако чаще всего они связаны с неправильным введением вакцины в неправильное время. Например, в период обострения хронического заболевания. Но в этом случае заболевшему необходимо подождать снижения симптомов, проконсультироваться с врачом и сделать прививку.

При этом повышенная температура после вакцинации – это нормальная реакция организма. Если температуры не было, это не значит, что прививка не подействовала. Как рассказала главный аллерголог-иммунолог, в этом плане у пациентов всё абсолютно индивидуально.

«После введения любого агента наша иммунная система начинает разрабатывать первый ответ – это антитела. В дальнейшем формирование происходит так, что происходит обучение Т-клеток, так называемые клетки памяти. Это те клетки, которые при повторном попадании в организм антигена вспоминают, что они уже с этим встречались, и формируют правильный иммунный ответ», – рассказала Дёмина.

Отдельно эксперт объяснила пункт в инструкции по применению вакцины «Спутник V», так как это самый проверенный сегодня препарат. Дело в том, что в инструкции указано, что пациент может не ставить второй компонент вакцины, если у него появилась аллергическая реакция после первой прививки. Однако, как рассказала Дёмина, за всю прививочную кампанию ни у одного пациента не было аллергии на компоненты «Спутника V».

«Анафилактическая реакция на лекарственные препараты – это достаточно редкое явление. Есть ряд препаратов, которые чаще вызывают её: антибиотики, местные анестетики и нестероидные противовоспалительные препараты», – рассказала аллерголог-иммунолог.

Однако всех этих веществ нет ни в одной из вакцин против коронавируса. Поэтому эксперт рекомендует прививаться всем без исключения, в том числе аллергикам и пациентам с первичным иммунодефицитом.

«Аллергики – это те пациенты, у которых неправильно работает иммунная система. При встрече с истинным патогеном, возбудителем они могут среагировать достаточно плохо. Поэтому мы стараемся прививать всех аллергиков и не только от коронавируса, но и прививку от гриппа рекомендуем делать, от пневмококка», – объяснила Дарья Дёмина.

Больше всего врачи переживают за пациентов, которые страдают бронхиальной астмой. Коронавирус может оказать серьёзное влияние на их организм. Поэтому в период снижения заболевания таких пациентов также рекомендуют вакцинировать.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что жители Новосибирска рассказали о своих побочных эффектах после «ЭпиВакКороны». Оказалось, что после вакцинации некоторые в тяжёлой форме переболели коронавирусом.