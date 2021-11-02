Жители Новосибирска рассказали о побочных эффектах после «ЭпиВакКороны»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Жители региона рассказали о том, с какими побочными эффектами столкнулись после прививки «ЭпиВакКороной».

Жители Новосибирска поделились опытом прививки от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона». Традиционно мнения людей разделились на два крупных лагеря: одни не почувствовали серьёзных побочных эффектов, а другие как будто перенесли COVID-19 в тяжёлой форме.

Чаще всего положительно об «ЭпиВакКороне» отзываются люди пожилого возраста. Как ни странно, но большая часть из них после прививки практически не чувствовали побочных эффектов, только небольшую боль в месте вакцинации. Ещё у некоторых был озноб при температуре 35,4 градуса.

«Привилась «ЭпиВакКороной» в апреле и мае. В октябре ревакцинировалась «Спутником Лайт». Не болела. Дома не сижу», – поделилась 71-летняя учительница из Новосибирска.

Конечно, есть среди привившихся «ЭпиВакКороной» и люди, которые после переболели коронавирусом в тяжёлой форме. Так, у одного из новосибирцев после вакцинации обнаружили поражение лёгких, которое в начале было 20 %, а через несколько дней уже 48 %.

«При температуре 38,5 врач приехать на дом отказался, по телефону оставил рецепт в регистратуре поликлиники и выписал электронный больничный. 15 октября на КТ показало 20 процентов поражения лёгких, в больницу не положили, отправили домой. 20 октября стал задыхаться, вызвали неотложку, опять КТ, было уже 48 процентов. Если бы положили сразу, было бы легче. С женой то же самое, с 16 процентами не положили, через три дня стало 36 процентов», – поделился мужчина.

Другой новосибирец заявил, что в июле они вместе с женой вакцинировались «ЭпиВакКороной», период поствакцинации прошёл хорошо, без серьёзных побочных эффектов. Однако в августе он и его супруга заболели коронавирусом. Мужчина выжил, а его жена COVID-19 не перенесла.

Напомним, ранее главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области рассказала о том, что нет 100-процентных противопоказаний для вакцинации против коронавируса. Эксперт также развеяла многие мифы о прививке против COVID-19.