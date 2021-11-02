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В Новосибирске водители встали в 8-балльные пробки во второй нерабочий день

Фото В Новосибирске водители встали в 8-балльные пробки во второй нерабочий день
Фото В Новосибирске водители встали в 8-балльные пробки во второй нерабочий день

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Утром 2 ноября Новосибирск встал колом: водители не могут спокойно проехать пару метров как на левом, так и на правом берегу.

2 ноября Новосибирск во второй нерабочий день с самого утра сковали 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС. Водители удивляются, почему в объявленные «выходные» на улицах города буквально не протолкнуться.

По традиции самые сильные заторы образовались на улице Большевистской, здесь автомобили не могут проехать от самого речного вокзала и практически до Бердского шоссе. Другой затор наблюдается на площади Труда, где пробки появляются в любое время суток.

Фото В Новосибирске водители встали в 8-балльные пробки во второй нерабочий день 2

Также водители встали на улицах Ватутина, Петухова, Немировича-Данченко, Кирова, Учительской и не только. В 2ГИС новосибирцы удивляются, что никто не сидит дома и на дорогах появились такие пробки. Отметим, что дорожную ситуацию в городе осложняют выпавший снег и гололёд.

«Что происходит? Выходные дни! Все дома должны сидеть, куда все повылазили?», «Что за пробка? Выходные же!)», «Почему такое творится с утра пораньше?» – пишут автомобилисты.

Отметим, что крупные пробки сковали Новосибирск и вчера вечером, в первый нерабочий день. Водителям несколько часов пришлось добираться до дома из-за 8-балльных заторов.

Напомним, ранее Сиб.фм решил сравнить, что происходило в Новосибирске в нерабочий понедельник 1 ноября с последним официально рабочим днём 29 октября.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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