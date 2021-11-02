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ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов

Фото ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов
Фото ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

За три квартала 2021 г. ВТБ выдал около 1,9 трлн рублей розничных кредитов, что на 11 % превышает объём продаж за весь прошлый год. Портфель кредитов физлицам вырос с начала года на 20 % и достиг 4,4 трлн рублей.

Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

Максимальный спрос клиенты ВТБ демонстрируют в сегменте кредитов наличными. За три квартала заёмщики провели сделки более чем на 1 трлн рублей (+69 % к девяти месяцам 2020 года). Восьмой месяц подряд объём продаж превышает 100 млрд рублей. Размер портфеля потребкредитов достиг 1,78 трлн рублей, увеличившись с начала года на 21 %.

Продажи ипотеки за январь – сентябрь превысили в ВТБ 780 млрд рублей, что на четверть превышает результат за аналогичный период прошлого года. Портфель жилищных кредитов ВТБ вырос на 19 % и на 1 октября составил 2,38 трлн рублей.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в сегменте автокредитования ВТБ нарастил продажи на 40 %, до 73 млрд рублей с начала года. Портфель кредитов на транспортные средства достиг 120 млрд рублей. До конца года клиенты банка смогут оформить автокредит с залогом в приложении ВТБ Онлайн. Выбрав машину в дилерском центре, пользователь сможет получить денежные средства дистанционно – без визита в банк.

Портфель кредитных карт ВТБ с начала года вырос на 17 %, превысив 130 млрд рублей.

«Рынок розничного кредитования в этом году отмечен рекордно высоким спросом. За три квартала мы нарастили продажи не только к девяти месяцам, но и ко всему прошлому году. Несмотря на резкое повышение ключевой ставки и новые ограничения из-за коронавируса, ожидаем, что четвёртый квартал снова станет «пиковым» с точки зрения продаж. По наиболее популярным продуктам – ипотеке и кредитам наличными – мы готовимся обновить рекорды, выдав в каждом из сегментов более 1 триллиона рублей за год. В условиях локдауна стараемся особое внимание уделять безопасности клиентов и их дистанционному обслуживанию. Для этого в рамках стратегии по цифровизации предложим несколько новых прорывных сервисов пользователям ВТБ Онлайн», – комментирует Анатолий Печатников.

Топ-менеджер ВТБ также отметил, что, несмотря на рекордные показатели выдач, банк контролирует долговую нагрузку своих клиентов, не допуская их закредитованности. «Как социально-ответственный банк мы внимательно оцениваем рыночную ситуацию и постоянно следим за долговой нагрузкой наших заёмщиков. Учитывая новую волну пандемии, мы модифицировали программу кредитных каникул и готовы оказать поддержку клиентам, которые оказались в сложной финансовой ситуации на время нового локдауна».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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