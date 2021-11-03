«Ещё не пик»: вирусологи дали страшный прогноз по коронавирусу до конца 2021 года

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Пик четвёртой волны коронавируса в России учёные ждут в декабре. Специалисты отмечают, что число заболевших и умерших от COVID-19 осенью 2021 года растёт гораздо быстрее, чем год назад. В ноябре число заболевших впервые превысило 40 тысяч за сутки. Но учёные опасаются цифры 60 тысяч к декабрю. Когда закончится коронавирус – прогнозы очень неутешительны.

Число заболевших и умерших россиян осенью 2021 росло гораздо быстрее, чем год назад в разгар второй волны COVID-19. По данным на 3 ноября, за минувшие сутки в стране заболели 39 008 человек (антирекорд – 40 993 человека – был зафиксирован 31 октября), умерли 1 178 – это новый антирекорд.

Если такая статистика коронавируса сохранится, в декабре заболеваемость COVID-19 может достичь 60 тысяч человек в сутки, предупреждал научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых. «14 октября 2021 года превышены значения конца ноября – начала декабря 2020 года, когда медицина, как мы помним, не справлялась. Прирост заболевших 1 декабря 2020 года (26 402) к 14 октября 2020 года (13 592) был 1,94, примерно в два раза [меньше]. Сегодня заболели 31 299, умножим на два и получим более 60 тысяч», – такой тревожный анализ учёный опубликовал в соцсети «ВКонтакте» в середине октября.

Известные учёные из Новосибирска сходятся во мнении, что четвёртая волна коронавируса вероятно закончится только в следующем году, при оптимистичном сценарии – пойдёт на спад в декабре.

Вирусолог Александр Чепурнов отмечает, что в 2020 году, к началу декабря, волна коронавируса подошла к пику. Только после этого началось снижение заболеваемости. Учёный считает, что в этом году уменьшение числа заболевших начнётся примерно в тот же период. А пока заболеваемость коронавирусом ещё только набирает обороты.

«Если ориентироваться на воспроизводимость процессов, то в период октября-ноября, видимо, будет идти нарастание количества заболевших, и

примерно в конце ноября, вероятно, начнётся снижение»,

– заявил Александр Чепурнов. По мнению вирусолога, штамм «дельта» ухудшил эпидемиологическую ситуацию, так как он способен заражать группы населения, которые до него были устойчивы к коронавирусу.

Кандидат биологических наук Сергей Седых уверен, что новая волна COVID-19 продлится не меньше, чем прошлогодняя. Поэтому он ожидает спада заболеваемости к январю 2022 года.

Напомним, гипотезу о том, что пандемия коронавируса может продлиться пять лет, в интервью Сиб.фм высказал руководитель клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич.

«В год идёт две сильных волны, получается, ещё волн 5-6.

Каждая новая волна сильнее, но короче. Коронавирус SARS-CoV-2 выдаёт очень умные мутации. Мы предположили пять лет (срок пандемии COVID-19, начавшейся в конце 2019 года. – Прим. ред.)».