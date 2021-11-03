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общество

Нерабочие дни не продлят в Москве

Фото Нерабочие дни не продлят в Москве
Фото Нерабочие дни не продлят в Москве

Фото с сайта pixabay.com

О том, что нерабочие дни не будут продлены, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Нерабочие дни, действующие с 28 октября, не собираются продлевать после 7 ноября в Москве. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил во время осмотра нового эндоскопического центра ГКБ имени Буянова.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», —

цитирует Сергея Собянина «Интерфакс».

Во время общения с журналистами он добавил, что в свой обычный график столица входит с понедельника, 8 ноября. Тем не менее, ряд ограничений, которые были введены в качестве антиковидных мер, остаются действующими. Среди них — домашний режим для москвичей пожилого возраста, а также перевод на дистанционную работу 30% штата. Вход в театры и музеи по-прежнему будет допускаться только по QR-кодам.

Ранее Сиб.фм писал, что в нерабочие дни в Новосибирской области среди жителей зафиксированы высокие темпы вакцинации. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Напомним, ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется не везде. Например, в Новгородской области уже заявили о продлении нерабочих дней после 7 ноября.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Москва
коронавирус
Сергей Собянин
нерабочие дни
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