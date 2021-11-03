Почему в кинотеатр «Победа» в Новосибирске пускают без QR-кодов

Фото с сайта vpobede.ru

После введения пропускной системы по QR-кодам на территории региона, вход в некоторые учреждения оказался под вопросом для непривитых новосибирцев. Тем не менее, всё ещё есть места, в которые можно войти без QR-кода: например, центр культуры и отдыха «Победа».

После объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Новосибирской области началось введение пропускной системы по QR-кодам. Для входа в места, наполняемость которых больше 100 человек, желающему необходимо предъявить либо QR-код о пройденной вакцинации, либо документ о перенесённом не более полугода назад коронавирусе. Более того, каждый QR-код должен сверяться с паспортными данными его предъявителя.

3 ноября в одном из СМИ региона вышел материал о том, как журналист издания провёл эксперимент: посетил некоторые учреждения Новосибирска, в которые его пропустили либо без QR-кода, либо не удостоверившись, что человек предъявляет не чужой код. Одним из упоминавшихся учреждений стал центр культуры и отдыха «Победа».

Представитель «Победы» прокомментировал Сиб.фм, почему для входа к ним необязательно предъявлять QR-код.

Нинель Усова, директор по кинопоказу в «Победе», пояснила:

«С 30 октября мы усилили меры безопасности и ввели новый порядок работы, исключающий одновременное присутствие в отдельных помещениях кинотеатра более 100 человек, что сделало необязательным, согласно постановлению Правительства, проверку QR-кодов».

Для этого максимальное количество зрителей на сеансах ограничили до 100, а также ввели новое правило — покидать залы через аварийные выходы, ведущие на улицу. Дополнительно была приостановлена работа гардероба, а расписание сеансов скорректровано так, чтобы исключить скопление людей в фойе и около касс.

«К праздничным дням, ожидая большого интереса гостей к нашей разнообразной кинопрограмме, мы выделили дополнительных сотрудников, чтобы ускорить замеры температуры на входе. Мы запрещаем находиться людям в здании кинотеатра без маски и настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения «Победы» при первых признаках недомогания», —

уточнила Нинель Усова.

Прокомментировали в кинотеатре и конкретный случай с Польским фестивалем, описанный в тексте. Действительно, на момент введения новых правил на описываемый фильм было продано больше 100 билетов, но в день сеанса зрители, у которых не было QR-кодов, сдали билеты.

Перед началом фильма сотрудники ещё раз пересчитали людей с билетами на открытие Польского фестиваля — их оказалось меньше 100, и в зал стали допускать без проверки документов. Это позволило не задерживать людей на входе и избежать толпы, а также оставить время на обработку кресел, которую проводят после каждого сеанса.

«В нашем распоряжении есть снимки с камер наблюдения в зале, на которых четко видно, что после начала сеанса в зале находится существенно меньше зрителей», —

уточнила Нинель Усова, директор по кинопоказу «Победы».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, в какие заведения и организации в Новосибирске можно пройти без QR-кода или подтверждения личности.