24-летняя жительница Новосибирска продавала фальшивые сертификаты о вакцинации

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Второе уголовное дело завели на 24-летнюю жительницу Новосибирска за продажу поддельных сертификатов.

В Новосибирске 24-летняя девушка второй раз стала фигуранткой уголовного дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Она изготавливала и продавала фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

По данным источников в правоохранительных органах, девушка изготовила и продала два таких сертификата о пройденной вакцинации от COVID-19 двоим супругам. Срок действия подложных документов — до июля и августа 2022 года.

Как сообщают источники, для девушки это уже не первый эпизод: в августе 2021 года она уже становилась фигуранткой уголовного дела по аналогичной статье.

По уголовному кодексу, за изготовление и оборот поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) девушке может грозить до 2 лет лишения свободы.

Как ранее писал Сиб.фм, с 8 ноября в России начнут использовать новую форму сертификата о прививках.

Напомним, на текущий момент в Новосибирской области было возбуждено почти 20 уголовных дел по фактам незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов.