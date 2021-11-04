24-летняя жительница Новосибирска продавала фальшивые сертификаты о вакцинации

Фото Сиб.фм
Второе уголовное дело завели на 24-летнюю жительницу Новосибирска за продажу поддельных сертификатов.
В Новосибирске 24-летняя девушка второй раз стала фигуранткой уголовного дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Она изготавливала и продавала фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.
По данным источников в правоохранительных органах, девушка изготовила и продала два таких сертификата о пройденной вакцинации от COVID-19 двоим супругам. Срок действия подложных документов — до июля и августа 2022 года.
Как сообщают источники, для девушки это уже не первый эпизод: в августе 2021 года она уже становилась фигуранткой уголовного дела по аналогичной статье.
По уголовному кодексу, за изготовление и оборот поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) девушке может грозить до 2 лет лишения свободы.
Как ранее писал Сиб.фм, с 8 ноября в России начнут использовать новую форму сертификата о прививках.
Напомним, на текущий момент в Новосибирской области было возбуждено почти 20 уголовных дел по фактам незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов.
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