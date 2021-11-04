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Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику

Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику
Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику

Фото с сайта bipbap.ru, klike.net, pinterest.ru, vamotkrytka.ru, ladiesvenue.ru

Сиб.фм собрал красивые и яркие открытки, которые легко скачать и отправить в любом мессенджере, чтобы поздравить семью, друзей и знакомых с праздником.

4 ноября в России традиционно отмечается День народного единства. Дата стала официально закреплённым государственным праздником в 2005 году. Исторически этот день знаменует окончание Смутного времени в XVII веке.

Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику 2

Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику 3

День народного единства пришёл на смену празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции — она отмечалась в СССР 7 ноября.

Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику 4

Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику 5

Праздник учредили, чтобы сохранить память о событиях, произошедших в 1612 году: тогда народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило столицу России от польских интервентов. Именно изгнанием поляков из Кремля ознаменовалось завершение Смутного времени в России.

Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику 6

Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику 7

Изначально 4 ноября не считалось праздником или выходным. Торжественной датой было 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику 8

Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику 9

Напомним, в преддверии праздника Сиб.фм собрал афишу мероприятий, которые пройдут в честь Дня народного единства онлайн 4 ноября. Ссылки на главные трансляции можно будет найти на нашем сайте.

Фото Поздравления с Днём народного единства 4 ноября: открытки и стихи к празднику 10

В День народного единства в Новосибирскую область придёт не только праздник, но и похолодание: температура опустится практически до -25.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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