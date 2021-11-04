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общество

С 8 ноября вводится новая форма сертификата о вакцинации от СOVID-19 — нужно ли переоформлять старый

Фото С 8 ноября вводится новая форма сертификата о вакцинации от СOVID-19 — нужно ли переоформлять старый
Фото С 8 ноября вводится новая форма сертификата о вакцинации от СOVID-19 — нужно ли переоформлять старый

Фото Сиб.фм

С 8 ноября в России начнут выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса нового образца. Потребуется ли переоформлять сертификат старого образца — в материале Сиб.фм.

Новую форму сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции утвердили этой осенью в Министерстве здравоохранения РФ. Соответствующий документ опубликовали на портале с правовой информацией 25 октября.

Приказ вступит в законную силу 8 ноября — после этой даты жителям России, поставившим вакцину, начнут выдавать документ нового образца.

Тем, кто поставил прививку от коронавируса до этого времени, тоже не стоит переживать — их сертификаты, которые уже оформлены, автоматически поменяются на актуальный от 8 ноября вариант. Это произойдёт в профиле на «Госуслугах» до 1 марта 2022 года.

В сертификате нового образца будут указаны такие данные:

  • ФИО гражданина, прошедшего вакцинацию;
  • дата рождения и пол;
  • адрес проживания;
  • дата оформления документа.

Также в сертификате о вакцинации включат эти сведения:

  • уже сделанные прививки;
  • пройденная ревакцинация;
  • медицинские противопоказания и перенесённые ранее заболеваниях.

Также в сертификате нового формата будет отображаться QR-код о сделанной вакцинации. Записи в документе формируются на русском и английском языках в течение трёх календарных дней после введения препарата.

Как ранее писал Сиб.фм, при необходимости можно будет получить сертификат и в бумажном варианте.

О том, какие последствия может нести за собой подделка сертификатов вакцинации от COVID-19, мы рассказывали здесь. Особенное внимание обращают на то, что меры наказания распространяются не только на изготовителей и продавцов, но также и на тех, кто использует фальшивые документы о якобы сделанных прививках.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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