В Новосибирской области транспортный налог вырастет в 1,7 раза в 2022 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В 2022 году транспортный налог в Новосибирской области увеличится практически вдвое.

28 октября депутата Законодательного собрания Новосибирской области утвердили повышение транспортного налога в регионе. Коэффициент повышения составит 1,7.

В соответствии с новой ставкой за одну из самых распространённых машин бюджетного сегмента Renault Logan будет необходимо платить 820 рублей. Приблизительно такая же сумма будет взиматься и за «Ладу Гранту».

За автомобили с мощностью двигателя 100-150 лошадиных сил тариф будет выше. Например, за Hyundai Solaris и Kia Rio понадобится отдать 1 845 рублей.

Для машин с мощностью в диапазоне от 150 до 200 лошадиных сил умножение налога тоже будет ощутимым. Например, скоро водителям Toyota RAV4 5970 рублей предстоит уплачивать 9 950 рублей. При этом стоимость будет колебаться в зависимости от даты производства модели.

Самый существенный налог ложится на владельцев автомобилей с мощностью от 200 до 250 лошадиных сил. Например, хозяевам Land Cruiser в соответствии с новой ставкой будет необходимо оплачивать 18 675 рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, повышение налога было принято в первом чтении. Из 70 депутатов 51 человек поддержал инициативу. Мы собрали подробную таблицу, по которой легко определить, на сколько вырастет транспортный налог в зависимости от мощности автомобиля.

Напомним, с ноября жители Новосибирска смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью московской карты «Тройка». В феврале следующего года власти региона планируют расширить территорию действия карты на всю область.