В Новосибирске может появиться новый штамм COVID-19 из-за отдыхающих за рубежом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирск и регион может прийти новый штамм коронавирусной инфекции — его могут «привезти» люди, поехавшие отдыхать за границей.

В Новосибирской области могут возникнуть новые штаммы коронавируса. Потенциальным катализатором способны оказаться люди, которые решили провести нерабочие дни за границей.

«Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», —

поделился своим мнением вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в эфире радио Sputnik. По его словам, снижение заболеваемости произойдёт, но оно могло быть ещё больше.

Как пояснил учёный, туристы могут привезти с собой новые генетические варианты ковида. Такое поведение, по выражению Александра Бутенко — «головотяпство».

О том, почему новые штаммы вряд ли будут опаснее, чем распространяющийся сейчас «дельта», мы рассказывали здесь. Свои аргументы привели новосибирские учёные.

Напомним, о разновидностях коронавирусной инфекции, их отличиях и степени опасности Сиб.фм рассказывал здесь.