В Новосибирске МВД предупредило о несанкционированных акциях 4-7 ноября

На официальном сайте ГУ МВД по Новосибирской области опубликовано сообщение о готовящихся несанкционированных акциях в период с 4 по 7 ноября. Полиция напомнила о запрете на проведение и участие в массовых мероприятиях в связи с пандемией коронавируса.

В Новосибирске полиция предостерегла жителей от участия в массовых мероприятиях в период с 4 по 7 ноября. Запрет действует в связи с объявленными в регионе ограничениями из-за коронавируса. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ГУ МВД по региону.

"В подразделения МВД России поступает информация о запланированных на 4-7 ноября несогласованных публичных мероприятиях в ряде субъектов Российской Федерации", — говорится в публикации.

Правоохранители напомнили, что в связи пандемией коронавируса в регионах действуют запреты на проведение массовых акций, за их нарушение предусмотрена административная ответственность. Полицейские призвали граждан отказаться от участия в незаконных мероприятиях и предостеречь от этого своих детей.

Также в полиции подчеркнули, что не допустят осложнения оперативной обстановки, и готовы пресечь любые провокации в отношении сотрудников.

"В случае, если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности", — напомнили в МВД.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области из-за ситуации с коронавирусом отменены все праздничные мероприятия ко Дню народного единства. Полная программа работы онлайн площадок размещена здесь.

Напомним, в январе 2021 года в Новосибирске прошла серия несанкционированных акций.