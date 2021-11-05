«Надо за эту игру зацепиться»: Мартемьянов о матче «Сибири» с «Ак Барсом»

Фото из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

Главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов поздравил своих подопечных с «сухой» победой над «Ак Барсом» в Казани и отметил, что команде по-прежнему очень нужны очки.

Хоккеисты «Сибири» 4 ноября обыграли в Казани «Ак Барс». Матч завершился со счётом 2:0, авторами шайб стали Олег Ли и Михаил Чайковски. Ворота защищал Харри Сятери, совершивший 36 сейвов.

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поздравил подопечных с «сухой» победой, но напомнил, что команде всё ещё очень нужны очки.

«Молодцы! Хорошая игра была! Терпеливо сыграли в обороне, помогли вратарю нашему. Правильно играли, ребят. Надо за эту игру зацепиться, нам очки очень нужны. Всех с победой!» — сказал он в раздевалке ЛДС «Татнефть-Арена».

По итогам матча с «Ак Барсом» у «Сибири» 23 очка и седьмое место в турнирной таблице. Для сравнения: у «Металлурга», который находится на первой строчке, 46 очков.

Напомним, предыдущий матч в Новосибирске с финским «Йокеритом» команда Мартемьянова проиграла 2:0.