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Пожилой водитель сбил мальчика в Первомайском районе Новосибирска

Фото Пожилой водитель сбил мальчика в Первомайском районе Новосибирска
Фото Пожилой водитель сбил мальчика в Первомайском районе Новосибирска

Фото предоставлено ГИБДД по г. Новосибирску

После аварии 13-летний ребёнок был доставлен в одну из новосибирских больниц.

В субботу в районе 17:30 водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика – пострадавший был госпитализирован в больницу.

«Водитель 1964 года рождения на автомобиле "Хёндэ ix35" двигался по улице Первомайской со стороны улицы Эйхе в сторону улицы Стрелочной и в пути следования у дома № 100 по улице Первомайской совершил наезд на пешехода 2008 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», – сообщили в отделе Госавтоинспекции по городу Новосибирску.

Мальчик был доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время на месте аварии работает экипаж ДПС.

Как ранее писал Сиб.фм, 27 октября на трассе к Садовому посёлку «легла» на бок фура. Водитель и пассажиры развели костёр неподалёку от перевернувшейся машины, чтобы согреться.

Напомним, в ночь на 30 октября водитель «Тойоты» наехал на пешехода в Коченёвском районе. Как уточняет УГИБДД по Новосибирской области, автомобиль следовал по автодороге Р-254 в сторону Омска. По информации ведомства, пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов на одежде. После того как автомобиль под управлением 29-летнего водителя наехал на мужчину, тот скончался на месте ДТП.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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