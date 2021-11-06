Соцработники из Новосибирска пожаловались Путину на принуждение к вакцинации

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске соцработники пожаловались президенту Путина на руководство, которое пригрозило отстранять их от работы за отказ делать прививку от COVID-19.

В Новосибирске сотрудники комплексного центра соцобслуживания населения (КЦСОН) Первомайского района обратились с жалобой в прокуратуру, к губернатору региона и к президенту России Владимиру Путину на принуждение к вакцинации. Они заявили, что руководитель может отстранить их от работы за отказ от вакцинации против COVID-19.

Массажная медсестра центра соцобслуживания «Рябинушка» Оксана Чингаева рассказала, что работает в отделении дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов. По её словам, всех соцработников обязали поставить первый компонент вакцины до 21 ноября, а отказавшихся могут уволить. Однако женщина не собирается проходить вакцинацию.

«В нашем отделении семь человек, и мы не хотим вакцинироваться. Я уже написала заявление в Трудовую инспекцию. Также, если будет простой, мы обратимся в суд, чтобы выплатили хотя бы две трети оклада», – рассказала женщина «Прецеденту».

Напомним, ранее редакция Сиб.фм получила документ с обращением сотрудников «Рябинушки» по поводу обязательной вакцинации. В нём работники пишут, что возможные действия руководства будут незаконными. Они ссылаются на сообщение надзорного ведомства, в котором говорится, что «работников организаций торговли, бытовых услуг, общественного питания, транспорта, театров, кинотеатров, салонов красоты нельзя отстранять от работы за отказ» поставить прививку.

Чингаева также рассказала, что в отделении соблюдаются меры по противодействию коронавируса. К тому же, многие пациенты сами прошли вакцинацию и защищены от COVID-19.

На заявление работников отреагировал глава учреждения Сергей Мухин. Он отметил, что все его действия связаны с предписанием главного санитарного врача Новосибирской области. При этом за отказ от вакцинации увольнять сотрудников никто не будет.

Ранее Сиб.фм писал о том, что будет фирмам, в которых сотрудники отказываются от вакцинации. Работодателям грозят крупные штрафы до 500 тысяч рублей. Кроме того, они имеют право переводить на дистант или отстранять от работы непривитых сотрудников.

Напомним, в Новосибирской области отстранять от работы за отказ от вакцинации против коронавируса будут только чиновников.