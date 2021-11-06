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Стали известны даты открытия горнолыжных комплексов в Новосибирске

Фото Стали известны даты открытия горнолыжных комплексов в Новосибирске
Фото Стали известны даты открытия горнолыжных комплексов в Новосибирске

Фото pixabay.com

В Новосибирской области до конца ноября планируют запустить горнолыжные комплексы.

В Новосибирске назвали даты открытия горнолыжных сезонов: на некоторых склонах уже можно кататься, другие запустят до конца ноября.

На субботу, 6 ноября, запланировано техническое открытие горнолыжного комплекса «Ключи» рядом с Академгородком в Новосибирске. На данный момент база работает с 10:00 до 18:00, действуют только разовые подъёмы – по 70 рублей. Дата официального открытия пока неизвестна, всё будет зависеть от погоды.

13 ноября планируют провести пышную церемонию для открытия горнолыжного сезона в Шерегеше – одном из самых популярных мест среди новосибирцев. В этом году здесь подготовили развлекательную программу с массовыми спусками лыжников и сноубордистов.

В Новосибирской области на Ключ-Камышенском плато находится горнолыжный комплекс «Иня». Здесь планируют открыть сезон уже 27 ноября. Несколько дней назад комплекс запустил систему для оснежения трассы.

Тогда же планирует открыть сезон популярная у жителей Новосибирска база «Танай», которая находится в Кемеровской области. Об этом сообщили в официальном аккаунте комплекса в Instagram.

«Открытие горнолыжного сезона не за горами – 27 ноября. А пока катаем на креселке. Из-за особенностей погоды и частых ветров трассы «Таная» наполовину состоят из искусственного снега. Благодаря этому покрытие трасс утяжеляется и не выдувается во время частых ветров. Трассы получаются достаточно жесткие, на любителя. Катать у нас нравится спортсменам и любителям скоростных спусков», – написали в аккаунте комплекса.

Напомним, что в Новосибирской области уже поспешили открыть зимний сезон для рыбалки. Местные похвастались трофеями после подлёдной рыбалки. Однако в регионе уже успели произойти несчастные случаи — накануне под лёд провалился пожилой мужчина.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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