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В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирусный больной становится не заразным

Фото В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирусный больной становится не заразным
Фото В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирусный больной становится не заразным

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Роспотребнадзоре объяснили, когда пациент с COVID-19 перестает быть заразным для окружающих.

Специалист Роспотребнадора Татьяна Руженцова объяснила, что признать незаразным пациента можно после отрицательного ПЦР-теста, сообщили медиа.

«Отрицательный тест на коронавирус является показателем того, что больной больше никого не заразит», – заявила доктор медицинских наук.

Эксперт добавила, что для стопроцентного результата важно правильно сдать мазок. Перед тестом нельзя полоскать горло и промывать нос, тогда отрицательный ПЦР-тест будет означать, что человек больше не опасен для окружающих и никого не заразит.

Татьяна Руженцова сообщила, что сейчас тест-системы практически не выдают ложноотрицательных результатов. Исключение могут составить результаты пациентов, у которых вирус не обнаруживается в мазке из носоглотки, так как концентрируется в тканях организма. При этом такие люди не могут заразить окружающих коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский биолог Сергей Седых заявил о необходимости продлить нерабочие дни в Новосибирской области.

Сами жители Новосибирска выступают против продления локдауна.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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