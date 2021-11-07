В Первомайском районе Новосибирска водитель сбил женщину с годовалым ребёнком на руках

Фото ГИБДД по городу Новосибирску

Водитель автомобиля Ford Focus сбил женщину вместе с ребёнком в Первомайском районе Новосибирска.

В пятницу 5 октября у дома №109 по улицы Героев Революции водитель Ford Focus сбил женщину, переходившую дорогу с годовалым ребёнком на руках. Младенца госпитализировали с сотрясением мозга. ДТП произошло примерно в 16:40.

"Водитель Ford Focus ехал по улице Аксёнова в сторону Героев Революции и у дома №109 совершил наезд на женщину с ребёнком на руках. Она переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — пояснили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску. — В результате ДТП пострадал мальчик 2020 года рождения. Его госпитализировали с предварительным диагнозом – «сотрясение головного мозга».

На месте работал экипаж ГИБДД по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства аварии

Как ранее писал Сиб.фм, 27 октября на трассе к Садовому посёлку «легла» на бок фура. Водитель и пассажиры развели костёр неподалёку от перевернувшейся машины, чтобы согреться.

Напомним, в ночь на 30 октября водитель «Тойоты» наехал на пешехода в Коченёвском районе. Как уточняет УГИБДД по Новосибирской области, автомобиль следовал по автодороге Р-254 в сторону Омска. По информации ведомства, пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов на одежде. После того как автомобиль под управлением 29-летнего водителя наехал на мужчину, тот скончался на месте ДТП.